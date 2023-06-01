وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

وزيرة خارجية ألمانيا: الدول التي في حالة حرب لا يمكنها الانضمام للناتو

1 يونيو، 2023
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في ظل النقاش حول رغبة أوكرانيا بالانضمام السريع لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حدودا واضحة لهذا الأمر.

وقالت بيربوك اليوم الخميس خلال اجتماع وزارء خارجية دول الناتو في أوسلو إنه تسري “سياسة الباب المفتوح”، وأضافت في الوقت ذاته أنه من الواضح “أنه لا يمكننا التحدث عن عضوية جديدة لدولة في حالة حرب”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناشد دول الحلف تمهيد الطريق لانضمام بلاده للناتو خلال القمة القادمة المنتظرة في تموز/يوليو القادم.

وبرر زيلينسكي أمنيته بأنه قلما يساهم أحد حاليًا في الأمن الأوروبي-الأطلسي أكثر من الجنود الأوكرانيين.

المصدر
د ب أ
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1 يونيو، 2023
0 23 أقل من دقيقة

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