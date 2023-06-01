الداخلية: افتتاح 3 مراكز جديدة للبصمة البيومترية في محافظة الأحمدي والجهراء ومبارك الكبير

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قي وزارة الداخلية أنه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للجمهور للتسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفيراً للوقت والجهد ورفع مستوى الأداء والإنجاز وفي هذا السياق أعلنت الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن افتتاح عدد 3 مراكز جديدة لإجراء البصمة البيومترية اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2023/6/1 ليكون الإجمالي 5 مراكز مخصصة للمواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويكون أوقات العمل بها من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً.

وأوضحت الإدارة انه يمكن للأخوة المواطنين والمقيمين حجز مواعيد البصمة البيومترية عبر تطبيق سهل (منصة متى في حين يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي حجز المواعيد من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية www.moi.gov.kw مؤكدة أنه يسمح للمسافرين المغادرة من دولة الكويت دون الحاجة الى اخذ البصمة ويتم اخذها عند العودة.