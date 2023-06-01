مجموعة الثقة الغذائية تطلق مبادرة تخصيص مسار للدراجات الهوائية حفاظاً على ارواح الدرّاجين
أطلقت شركة مجموعة الثقة الغذائية مبادرة لتخصيص وإنشاء مسار لهواة ركوب الدراجات الهوائية وذلك حفاظاً على أرواح أبناء الكويت وحماية الدراجين من خطر الطريق .
وابدت الشركة استعدادها لتحمل التكاليف الخاصة لتجهيز المسارات في عدد من المرافق المقترحة والتي قامت الشركة بمخاطبتها مثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة و الثروة السمكية وبلدية الكويت وشركة المشروعات السياحية وشركة المرافق العمومية وجامعة الكويت .
كما استمرت مطاعم جيا وهي إحدى شركات مجموعة الثقة باطلاق الرسائل التوعوية على منتجاتها ، حيث قامت بتخصيص رسالتها هذه المرة لنشر الوعي ودعوة المجتمع لاحترام رياضة الدراجات الهوائية .
و ختاما، حثت مجموعة الثقة على ضرورة مشاركة باقي الشركات بمثل هذه المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات الراضية و الترفيهية للمجمتع كافة و خاصة لمرتادي هذه الرياضة.