شعار الحملة

مجموعة الثقة الغذائية تطلق مبادرة تخصيص مسار للدراجات الهوائية حفاظاً على ارواح الدرّاجين

1 يونيو، 2023
0 6 أقل من دقيقة

أطلقت شركة مجموعة الثقة الغذائية مبادرة لتخصيص وإنشاء مسار لهواة ركوب الدراجات الهوائية وذلك حفاظاً على أرواح أبناء الكويت وحماية الدراجين من خطر الطريق .

وابدت الشركة استعدادها لتحمل التكاليف الخاصة لتجهيز المسارات في عدد من المرافق المقترحة والتي قامت الشركة بمخاطبتها مثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة و الثروة السمكية وبلدية الكويت وشركة المشروعات السياحية وشركة المرافق العمومية وجامعة الكويت .

كما استمرت مطاعم جيا وهي إحدى شركات مجموعة الثقة باطلاق الرسائل التوعوية على منتجاتها ، حيث قامت بتخصيص رسالتها هذه المرة لنشر الوعي ودعوة المجتمع لاحترام رياضة الدراجات الهوائية .

و ختاما، حثت مجموعة الثقة على ضرورة مشاركة باقي الشركات بمثل هذه المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات الراضية و الترفيهية للمجمتع كافة و خاصة لمرتادي هذه الرياضة.

الوسوم
1 يونيو، 2023
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الهلال الأحمر الكويتي يوزع ملابس العيد لـ 4 آلاف أسرة محتاجة

1 يونيو، 2023

الداخلية: انتهاء اللجنة المشكلة للتحقيق بالاحداث التي حصلت بالسجن المركزي بإحالة الموضوع الى النيابة العامة

1 يونيو، 2023

بلدية الكويت: تحرير مخالفتين وإزالة 90 إعلان انتخابي مخالفة بمحافظة الفروانية

1 يونيو، 2023

الإطفاء: على حريق عمارة في ميدان حولي دون إصابات

1 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى