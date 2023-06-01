الأرصاد الجوية: درجات الحرارة ترتفع تدريجيا والطقس حار ومغبر في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا مع كتلة هوائية جافة وحارة ورياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ويزداد نشاطها غدا وبعد غد مثيرة للغبار.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تلك الرياح تنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتصل لأقل من 1000 متر خصوصا على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام أحيانا مع سماء مشمسة معظم الوقت.

وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأفاد بأن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ما بين 20 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية خصوصا على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار كما تظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و32 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال البلوشي إنه يكون حارا ومغبرا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة وقوية على فترات ما بين 25 و65 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و45 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج ما بين 4 و7 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.