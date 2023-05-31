الرئيس الأمريكي يحث الكونغرس على إقرار مشروع قانون رفع سقف الدين

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء على إقرار مشروع قانون رفع سقف الدين الفيدرالي وذلك قبل ساعات من جلسة منتظرة لمجلس النواب للتصويت عليه.

وقال بايدن في تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي “لقد أوضحت منذ بداية المفاوضات أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو الاتفاق على الميزانية من قبل الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)”.

وأكد “لم يحصل أحد على كل ما يريد” مشددا على أن “هذه هي مسؤولية الحكم”.

وأضاف “الآن يجب على مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة إرسال هذا القانون إلى مكتبي”.

وأعلن بايدن مطلع الأسبوع عن توصل الحزبين الديمقراطي والجمهوري لاتفاق يتم بموجبه رفع سقف الدين العام بعد بلوغ الولايات المتحدة في يناير الماضي الحد الأعلى المسموح به للاقتراض والبالغ حوالي 4ر31 تريليون دولار وتحذير وزارة الخزانة من التخلف عن سداد الفواتير الفيدرالية في أوائل يونيو المقبل.

وفي حال إقرار مجلس النواب مشروع القانون كما هو متوقع فسيحتاج بعد ذلك إلى إقراره من قبل مجلس الشيوخ لتجنب عواقب التخلف عن السداد قبل الموعد النهائي المتوقع في 5 يونيو.