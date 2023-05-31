وزير الخارجية العراقي يستقبل السفير الكويتي لدى العراق

السفير الكويتي لدى بغداد يبحث مع وزير الخارجية العراقي مخرجات اجتماع اللجنة الفنية الكويتية – العراقية

1 يونيو، 2023
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بحث السفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأربعاء مخرجات اجتماع اللجنة الفنية الكويتية – العراقية الذي عقد في دولة الكويت أخيرا.

وقال السفير الفرج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه بحث مع الوزير العراقي كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها مؤكدا أنهما اتفقا على مواصلة الحوار البناء في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وكان السفير الكويتي قد بحث مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد أمس الأول الاثنين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

وعقدت اللجنة الفنية الكويتية – العراقية المشتركة اجتماعها السادس في دولة الكويت في 14 مايو حيث تضمن الاجتماع مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) وقد اتفق الطرفان على مواصلة الحوار البناء بين الجانبين في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

المصدر
كونا
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1 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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