“التجارة”:حريصون على دعم الشباب الكويتيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم

أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء الحرص على دعم الشباب الكويتيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على ممارسة العمل التجاري من خلال الخدمات المميزة التي توفرها لهم.

وقال مدير إدارة الشركات المساهمة بالوزارة صالح الظفيري في لقاء مفتوح أقامته لجنة ريادة الأعمال في مجلس الشباب الكويتي بمكتبة الكويت الوطنية تحت شعار (معك) إن توجه الشباب الكويتيين إلى العمل الحر وتأسيس مشاريعهم الخاصة أمر مهم في تنميتهم ومساهمتهم في بناء بلدهم.

وأشاد بحرص هؤلاء الشباب على العمل بجد واجتهاد والنجاح بالأعمال التجارية والاستمرار بها مبينا أن اللقاء المفتوح شكل فرصة جيدة لتوجيه الشباب الممارسين للعمل الخاص أو الراغبين في الدخول لهذا المجال للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم وتوضيحها إضافة إلى الاستماع لأهم المعوقات أمام نجاح أعمالهم.

ولفت الظفيري إلى أن أهم تلك الخدمات والتسهيلات تقديم الخدمات إلكترونيا وربطها بتطبيق (هويتي).

وعلى هامش اللقاء المفتوح قالت رئيسة لجنة ريادة الأعمال في مجلس الشباب الكويتي ألطاف المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مبادرة (معك) تهدف إلى مد جسور التواصل بين رواد الأعمال وصناع القرار.

وأضافت المطيري بهذا الشأن أنه تتم دراسة التحديات التي تواجه رواد الأعمال بشكل مهني ورفعها للمعنيين في الدولة لإيجاد الحلول تحقيقا لرؤية الكويت 2035.

وأشارت إلى أول انطلاقة لمبادرة (معك) التي تطرقت إلى بيئة الأعمال في البلاد وسعي اللجنة إلى تطويرها مبينة أن “هناك المزيد من اللقاءات مستقبلا ستتناول موضوعات مختلفة تهم رواد الأعمال بالترتيب مع صناع القرار في الدولة “وسنعمل المزيد الدراسات لتقديم الحلول”.

وتناول اللقاء المفتوح بحث سبل تحسين وتطوير ريادة الأعمال في الكويت وأبرز القضايا التي يواجهها رواد الأعمال والعمل على تقديم حلول مهنية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

يذكر أن مجلس الشباب الكويتي يتبع الهيئة العامة للشباب وهو مجلس استشاري يعنى بتحليل واقع واحتياجات وإمكانات الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في التعبير عن قضاياهم من خلال تقديم الاستشارات والبرامج والمقترحات وإعطاء التوصيات والمقترحات لصناع القرار بطريقة سلسة ومنظمة ومدروسة على مستوى الكويت.