مانشستر يونايتد يمدد عقد مدافعه الدولي البرتغالي دالوت

أعلن مانشستر يونايتد ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء تمديد عقد مدافعه الدولي البرتغالي ديوغو دالوت لمدة خمس سنوات.

وبات دالوت الذي كان عقده سينتهى في نهاية الموسم الحالي، مرتبطا مع “الشياطين الحمر” حتى 2028 على الأقل، كون العقد الجديد يتضمن بندا بإمكانية التمديد لسنة إضافية.

وجاء تمديد عقد دالوت قبل ثلاثة أيام على خوض مانشستر يونايتد المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي ضد جاره وغريمه مانشستر سيتي السبت المقبل.

وكان دالوت البالغ من العمر 24 عاما والذي خاض 11 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي، انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2018 قادماً من نادي بورتو، ولعب 107 مباريات مع الفريق الانكليزي.

وأضاف “لقد تقاسمنا بعض اللحظات الرائعة على مدى السنوات الخمس الماضية وقد تطورت كثيرًا وزاد شغفي بهذا النادي الرائع منذ اليوم الذي انضممت فيه الى صفوفه”.

وتابع “كمجموعة من اللاعبين، نشعر جميعًا أننا في بداية رحلة خاصة الآن. يمكنني أن أؤكد لكم أنني سأكرس نفسي بلا هوادة لمساعدة هذه المجموعة على تحقيق أهدافنا وجعل الجماهير فخورة بهذا الفريق”.

وختم قائلا “هذا المشوار مستمر هذا الأسبوع مع تركيز الجميع بشكل مكثف على الاستعدادات لنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي”.