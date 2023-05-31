وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي

وزارة الشؤون تعلن عن إقامة معرض دكاكين للأسر المنتجة خلال الفترة من 31 مايو وحتى 10 يونيو القادم

31 مايو، 2023
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تحت رعاية وحضور وزيرة الشؤون الإجتماعية وشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي جاسم البغلي، أعلنت إدارة حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع (بوتيك 33) التابعة لادارة الرعاية الاسرية في وزارة الشؤون الإجتماعية عن إقامة معرض (دكاكين) للاسر المنتجة خلال الفترة من 2023/5/31 وحتى 2023/6/10.

ويهدف المعرض لتمكين المرأة الكويتية المستفيدة من المساعدات الاجتماعية بدعمها لخوض تجربة العمل الحرفي والاعتماد على النفس اقتصاديا. من خلال احتضان مشاريع المنتفعين من المساعدات الاجتماعية للانتقال بها من الاتكالية والانتفاع إلى الاستقلالية والإنتاج. والذي يتمكن من خلاله المنتفعين من عرض منتجاتهم و التسويق لها داخل الحاضنة، كما يساهم في تبادل المعرفة و الخبرات الفنية بين هذه الاسر.

ويشارك في هذا المعرض 40 اسرة كويتية، تتنوع منتجاتهم ما بين التطريز و الحياكة و تصميم الديكور و صناعة العطور و الرسم و الحفر على الخشب ، تشكيل الاكسسوارات و تصميم اطقم الضيافة والاستقبال ، و توزيعات الاستقبالات والمواليد …. الخ.

تقام على هامش هذا المعرض عدة ورش حية ( حياكة و تطريز و صناعة عطور و مكس ميديا و ديكوباج و تصميم اللوحات ).

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31 مايو، 2023
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