وزير التربية: التعليم أساس بناء مجتمعات قوية ومتطورة

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني اليوم الاربعاء ان التعليم هو الأساس لبناء مجتمعات قوية ومتطورة داعيا إلى تحديث منظومة التعليم والتأكيد على دمج التقنية في العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال كلمة العدواني في افتتاح أعمال المؤتمر ال13 لوزراء التربية والتعليم العرب الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الاولي المغربية تحت عنوان (مستقبل التعليم في الوطن العربي في عصر التحول الرقمي).

وأضاف أن عصر التحول الرقمي يشكل تحديا كبيرا لقطاع التعليم في الوطن العربي إذ يتطلب ذلك الاستعداد للتغيير والتكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتحديات التي تواجه الطلبة مبينا أن هذا التحدي يعتبر فرصة كبيرة لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية تحفز الطلاب على التعلم والاكتشاف والابتكار.

وشدد على ضرورة أن “نتجاوز في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيات الحديثة الحواجز التقليدية وأن نبنى تقنيات حديثة ومبتكرة لتسهيل التعلم وتحفيز الطلاب على الاستمرار في الدراسة” بالتوازي مع تطوير مهارات الطلاب في التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات التقنية.

وأوضح العدواني “أننا لن نتمكن من تحقيق هذه الأهداف بمفردنا بل يجب علينا أن نتعاون ونتشارك مع من يملكون الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا بين دول الوطن العربي وأن نعمل معا لتحقيق التعليم الرقمي الشامل والمستدام والذي يضمن المساواة والفرص العادلة للجميع”.

ولفت إلى أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف يجب أن “نركز على تطوير بنية التعليم الرقمية وتحديثها باستمرار وتدريب الكوادر التعليمية على استخدام التقنيات الحديثة في التعليم والتعلم وتوفير الدعم والموارد اللازمة لتنفيذ هذه الخطط وتحسين جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل العلمي في الوطن العربي من خلال تطوير مناهجنا التعليمية وتوفير البرامج التعليمية التي تتناسب مع متطلبات عصرنا الحديث”.

وبين أن وزارة التربية بدولة الكويت خطت وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خطوات جادة نحو التحول الرقمي من خلال تحويل خدماتها الإدارية والتعليمية إلى خدمات إلكترونية.

وأشار في هذا السياق إلى تعزيز توجه الوزارة إلى التعليم عن بعد وسهولة التواصل الالكتروني بين الطالب والمدرسة والعمل على تهيئة الطلبة والمعلمين للتعامل مع أنظمة التعليم عن بعد تحسبا لأي طارئ قد يحدث كما قامت الوزارة بتهيئة البنية التحتية الالكترونية للمدارس للتعامل مع هذه الحالات بكل سهولة ويسر.

واعرب عن الأمل أن “يكون مؤتمر وزراء التعليم العرب بمثابة منصة لتبادل الأفكار والخبرات والحلول المبتكرة في مجال التعليم الرقمي وأن يكون حافزا لتعزيز التعاون والتعلم المستمر لنجاح ما نصبو إليه للأجيال القادمة مشيدا في هذا الصدد بجهود (الكسو)”.

واكد العدواني مساندة دولة الكويت لكل الأهداف الرامية إلى تحقيق التعاون وتضافر الجهود في جميع المجالات وتحقيق التقدم والنهوض للوطن العربي.

وانطلقت اعمال مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب بمشاركة 18 دولة عربية بينها دولة الكويت بالاضافة الى هيئات عربية واقليمية ودولية شريكة.

ويبحث المشاركون في المؤتمر التحولات المؤثرة في تشكيل مستقبل التعليم والتوجهات العربية لمدرسة المستقبل وتنمية المهارات الرقمية في المجال التربوي في سياق التحول الرقمي.