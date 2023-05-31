مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين مع مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي

السفير ناصر الهين: تحرك دولة الكويت في الملفات الإنسانية يحظى بتقدير اممي كبير

31 مايو، 2023
0 16 دقيقة واحدة

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الأربعاء إن تحرك الكويت في الملفات الانسانية عبر منظمات الأمم المتحدة وآلياتها يحظى بتقدير كبير واشادة من كبار المسؤولين الأمميين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقائه مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بمقر المفوضية في جنيف.

وأضاف الهين ان الجانبين استعرضا خلال اللقاء اوضاع اللاجئين والنازحين في العديد من مناطق الصراعات لاسيما الشرق الاوسط كما ناقشا التطورات الاخيرة في السودان ونتائج زيارة المفوض السامي إلى القاهرة وسبل تحسين اوضاع الراغبين في مغادرة السودان بسبب الاوضاع هناك.

وبحسب السفير فأن غراندي اعرب خلال اللقاء عن امتنانه وتقديره للدعم الكويتي للمفوضية وبما تقوم به على مختلف الصعد للتوعية بمشكلات وقضايا اللاجئين والنازحين.

كما اشاد المفوض السامي بالتحرك الدبلوماسي الكويتي الحكيم والمدروس في التعامل مع ازمات اللاجئين والنازحين مؤكدا ان “الكويت من اكبر داعمي المفوضية في الشرق الأوسط”.

المصدر
كونا
الوسوم
31 مايو، 2023
0 16 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزارة الشؤون تعلن عن إقامة معرض دكاكين للأسر المنتجة خلال الفترة من 31 مايو وحتى 10 يونيو القادم

31 مايو، 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

31 مايو، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس كرواتيا بالعيد الوطني لبلاده

31 مايو، 2023

الإطفاء: السيطرة على حريق عمارة في منطقة الفنطاس دون وقوع إصابات

31 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى