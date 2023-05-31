السفير ناصر الهين: تحرك دولة الكويت في الملفات الإنسانية يحظى بتقدير اممي كبير

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الأربعاء إن تحرك الكويت في الملفات الانسانية عبر منظمات الأمم المتحدة وآلياتها يحظى بتقدير كبير واشادة من كبار المسؤولين الأمميين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقائه مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بمقر المفوضية في جنيف.

وأضاف الهين ان الجانبين استعرضا خلال اللقاء اوضاع اللاجئين والنازحين في العديد من مناطق الصراعات لاسيما الشرق الاوسط كما ناقشا التطورات الاخيرة في السودان ونتائج زيارة المفوض السامي إلى القاهرة وسبل تحسين اوضاع الراغبين في مغادرة السودان بسبب الاوضاع هناك.

وبحسب السفير فأن غراندي اعرب خلال اللقاء عن امتنانه وتقديره للدعم الكويتي للمفوضية وبما تقوم به على مختلف الصعد للتوعية بمشكلات وقضايا اللاجئين والنازحين.

كما اشاد المفوض السامي بالتحرك الدبلوماسي الكويتي الحكيم والمدروس في التعامل مع ازمات اللاجئين والنازحين مؤكدا ان “الكويت من اكبر داعمي المفوضية في الشرق الأوسط”.