وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة جيمس كليفرلي تناول العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة وشعبيهما الصديقين والشراكة الاستراتيجية الوثيقة والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

وقدم وزير خارجية المملكة المتحدة خلال الاتصال شكر وامتنان بلاده لدولة الكويت على ما قامت به من جهود مقدرة وما قدمته تجاه مساعدة إجلاء المواطنين والرعايا البريطانيين من السودان مشيدا بهذا الموقف الذي يعكس متانة الروابط التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين وعبر عن اعتزاز بلاده بمسيرة علاقات الصداقة الوثيقة والشراكة الاستراتيجية القائمة مع دولة الكويت في جميع المجالات مشيدا بما توصلت إليه من مستويات رفيعة وعالية وما حققته من نجاحات عديدة وإنجازات مشتركة في مختلف الأصعدة.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي مناقشة الاستعدادت الجارية في إطار احتفالية البلدين الصديقين بمرور 70 عاما على تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953 والترتيبات المعنية بهذه المناسبة العزيزة التي ستسطر في سجلات العلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين الصديقين وتمثل رمزية تحقيق الرؤى المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين وتطلعات الشعبين الصديقين.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة آخر المستجدات فيما يتعلق بعدد من القضايا الهامة وفي مقدمتها الحلول المطروحة للأزمة في سوريا وإنهاء معاناة شعبها الشقيق والتطورات الأمنية الراهنة في السودان وأطر تعزيز مسار الدعم الإنساني للمدنيين في أوكرانيا ومناقشة الاستعدادات الجارية بشأن مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا المقرر أن تستضيفه المملكة المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 22 يونيو 2023 وغيرها من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.