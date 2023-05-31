البلدية: ضبط 3 جواخير وتحرير 3 مخالفات على إثر جولة تفتيشية لفريق الطوارئ والتدخل السريع بالجهراء

في إطار الجهود المبذولة من قبل الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة الجهراء على المخالفين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية ، نفذ فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية الجهراء جولة تفتيشية على منطقة كبد للتأكد من تطبيق الضوابط وشروط البلدية بالتعاون مع اللجنة الثلاثية وزارة الداخلية و القوى العاملة وهيئة الزراعة والثروة السمكية .

وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية المحافظة المهندس ثويني المطيري حرص الفريق الرقابي على تطبيق شروط وضوابط البلدية من خلال تنفيذ جولات تفتيشية على جميع مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن الجولة التفتيشية قد أسفرت عن ضبط 3 جواخير تم استغلالها لغير الغرض المرخص لها وتحرير 3 مخالفات تنوعت ما بين استغلال الحيازة لغير الغرض المرخص له .

وأكد على تواصل الجولات التفتيشية على جميع مناطق المحافظة خلال الفترتين الصباحية والمسائية للفريق الرقابي واتخاذهم كافة الاجراءات القانونية حيال مخالفي القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية