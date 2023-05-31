من حملة البلدية

البلدية: ضبط 3 جواخير وتحرير 3 مخالفات على إثر جولة تفتيشية لفريق الطوارئ والتدخل السريع بالجهراء

31 مايو، 2023
0 36 دقيقة واحدة

في إطار الجهود المبذولة من قبل الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة الجهراء على المخالفين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية ، نفذ فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية الجهراء جولة تفتيشية على منطقة كبد للتأكد من تطبيق الضوابط وشروط البلدية بالتعاون مع اللجنة الثلاثية وزارة الداخلية و القوى العاملة وهيئة الزراعة والثروة السمكية .

وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية المحافظة المهندس ثويني المطيري حرص الفريق الرقابي على تطبيق شروط وضوابط البلدية من خلال تنفيذ جولات تفتيشية على جميع مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن الجولة التفتيشية قد أسفرت عن ضبط 3 جواخير تم استغلالها لغير الغرض المرخص لها وتحرير 3 مخالفات تنوعت ما بين استغلال الحيازة لغير الغرض المرخص له .

وأكد على تواصل الجولات التفتيشية على جميع مناطق المحافظة خلال الفترتين الصباحية والمسائية للفريق الرقابي واتخاذهم كافة الاجراءات القانونية حيال مخالفي القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية

المصدر
بلدية الكويت
الوسوم
31 مايو، 2023
0 36 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الإطفاء: السيطرة على حريق عمارة في منطقة الفنطاس دون وقوع إصابات

31 مايو، 2023

السفير غازي الفضلي يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية مقدونيا الشمالية

31 مايو، 2023

ممثل سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يتوجه الى الأردن لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني

31 مايو، 2023

الداخلية: البرجس يقوم بجولة تفقدية على مراكز البصمة البيومترية

31 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى