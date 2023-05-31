السفير غازي الفضلي يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية مقدونيا الشمالية

قدم سفير دولة الكويت لدى بلغاريا غازي الفضلي أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة وغير مقيم لدولة الكويت في جمهورية مقدونيا الشمالية إلى الرئيس ستيفو بنداروفسكي.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى بلغاريا في بيان أمس الثلاثاء أن “السفير الفضلي نقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الرئيس المقدوني”.

وأعرب السفير الفضلي حسب البيان عن تطلع دولة الكويت إلى تعزيز العلاقات الكويتية – المقدونية القائمة على مبادئ الصداقة والاحترام والتفاهم الدائم.

وأكد الفضلي استعداده التام للعمل على تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.