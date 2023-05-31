ممثل سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يتوجه الى الأردن لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني

ممثل سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يتوجه الى الأردن لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني

31 مايو، 2023
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غادر البلاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح ظهر اليوم الأربعاء متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك لحضور حفل زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وكان في وداع معاليه على أرض المطار كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى دولة الكويت المستشار رهفاء العوايشة.

المصدر
كونا
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31 مايو، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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