الداخلية: البرجس يقوم بجولة تفقدية على مراكز البصمة البيومترية

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس اليوم الأربعاء الموافق 2023/5/31 بجولة تفقدية لعدد من مراكز البصمة البيومترية، وذلك للوقوف على مستوى الأداء وسرعة الإنجاز والتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين.

وفي بداية الجولة نقل الفريق البرجس إلى منتسبي الإدارة العامة للأدلة الجنائية القائمين على المشروع تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح.

وأكد أن مشروع البصمة البيومترية يساهم في توافر قاعدة بيانات لكل من يعيش على أرض دولة الكويت ويبلغ من العمر 18 عاماً وما فوق، مشيراً إلى أن توجيهات معالي وزير الداخلية تؤكد على ضرورة تسخير كافة الإمكانات وتذليل كل العقبات أمام المواطنين والمقيمين للتسهيل عليهم في الحصول على البصمة البيومترية.

وأشار الفريق البرجس بأنه لا يوجد موانع للسفر دون أخذ البصمة البيومترية حيث أنها مطبقة فقط أثناء العودة إلى البلاد، منوهاً إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية اتخذت كافة الإجراءات للتيسير على القادمين وإنها جاهزة لإنجاز البصمة لهم.

وشكر القائمين على تنفيذ خطط التطوير والتحديث في القطاعات الأمنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.