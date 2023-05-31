صادرات النفط الكويتي لليابان ترتفع بنسبة 16% في ابريل الماضي

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاربعاء أن صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان قفزت في ابريل الماضي بنسبة 16 بالمئة عن ابريل 2022 لتصل إلى 7.67 مليون برميل ما يعادل 256 ألف برميل يوميا في زيادة للشهر الخامس على التوالي.

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن الكويت وهي ثالث مزود للنفط لليابان قدمت 8.9 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من النفط مقارنة ب7.6 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي.

وتراجعت واردات النفط الخام اليابانية في ابريل الماضي بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.87 مليون برميل يوميا.

وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط 95.2 بالمئة من الإجمالي بزيادة 1.5 نقطة مئوية عن العام الماضي.

وعادت الإمارات العربية المتحدة لتكون المورد الأول للنفط لليابان حيث ارتفعت وارداتها بنسبة 29.4 عن العام الماضي لتبلغ 1.21 مليون برميل يوميا تليها المملكة العربية السعودية ب1.01 مليون برميل يوميا بانخفاض 20.9 بالمئة.

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة ب178 ألف برميل يوميا تليها الولايات المتحدة ب61 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.