ميدفيديف: المسؤولون البريطانيون الذين يساعدون أوكرانيا في الحرب “هدف مشروع”

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف اليوم الأربعاء إن بريطانيا هي “العدو الأبدي” لموسكو وإن أي مسؤول بريطاني يساعد أوكرانيا في الحرب الدائرة بين البلدين يمكن اعتباره هدفا عسكريا مشروعا.

وردا على تصريح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بأن أوكرانيا لها الحق في استخدام قوتها خارج حدودها، قال ميدفيديف إن “المسؤولين البريطانيين الأغبياء” يجب أن يتذكروا أن بريطانيا يمكن اعتبارها “في حالة حرب” مع موسكو.

وقال ميدفيديف على تويتر “تتصرف المملكة المتحدة كحليف لأوكرانيا وتقدم لها مساعدات عسكرية في شكل معدات ومتخصصين، أي بحكم الأمر الواقع تقود حربا غير معلنة ضد روسيا”.

وأضاف “في هذه الحالة، يمكن اعتبار أي من مسؤوليها الحكوميين (سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، الذين يساعدون في الحرب) هدفا عسكريا مشروعا”.