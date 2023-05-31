رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف

ميدفيديف: المسؤولون البريطانيون الذين يساعدون أوكرانيا في الحرب “هدف مشروع”

31 مايو، 2023
0 17 أقل من دقيقة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف اليوم الأربعاء إن بريطانيا هي “العدو الأبدي” لموسكو وإن أي مسؤول بريطاني يساعد أوكرانيا في الحرب الدائرة بين البلدين يمكن اعتباره هدفا عسكريا مشروعا.

وردا على تصريح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بأن أوكرانيا لها الحق في استخدام قوتها خارج حدودها، قال ميدفيديف إن “المسؤولين البريطانيين الأغبياء” يجب أن يتذكروا أن بريطانيا يمكن اعتبارها “في حالة حرب” مع موسكو.

وقال ميدفيديف على تويتر “تتصرف المملكة المتحدة كحليف لأوكرانيا وتقدم لها مساعدات عسكرية في شكل معدات ومتخصصين، أي بحكم الأمر الواقع تقود حربا غير معلنة ضد روسيا”.

وأضاف “في هذه الحالة، يمكن اعتبار أي من مسؤوليها الحكوميين (سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، الذين يساعدون في الحرب) هدفا عسكريا مشروعا”.

المصدر
رويترز
الوسوم
31 مايو، 2023
0 17 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

خمسة قتلى في قصف على منطقة لوغانسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو

31 مايو، 2023

قتيل في روسيا جراء ضربة أوكرانية على مركز للنازحين

30 مايو، 2023

ستولتنبرغ: انضمام السويد للناتو قبل قمة فيلنيوس في يوليو “ممكن جداً”

30 مايو، 2023

كوريا الشمالية تؤكّد عزمها على إطلاق قمر اصطناعي للتجسّس على الولايات المتّحدة

30 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى