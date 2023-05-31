السكنية: توزيع الدفعة الثانية للضاحية N3 من القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثانية للضاحية N3 من القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 294 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 14 يوليو 2003 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 1 و 4 يونيو 2023 ، وتوزيع بطاقات الاحتياط يومي الاثنين والاربعاء 5 و 7 يونيو 2023 واجراء عملية القرعة يوم الخميس 8 يونيو 2023 .

ودعت “السكنية” المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت الى انه من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ونوهت “السكنية” الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الاثنين والأربعاء الموافق 5 و 7 يونيو 2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وأهابت المؤسسة بالمواطنين التعاون معها والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، مشيرة إلى أنه “لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط”، ولافتة إلى “إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان”.

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