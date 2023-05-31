وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

وزير الخارجية الإيراني: العلاقات مع الإمارات ستتطور على المستويين الحكومي والخاص

31 مايو، 2023
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن العلاقات مع دولة الامارات العربية المتحدة ستتطور على المستويين الحكومي والخاص.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن عبداللهيان قوله خلال لقائه أمس الثلاثاء وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر في طهران إن العلاقات بين البلدين ستتطور على المستوى الحكومي والقطاع الخاص واصفا الإمارات بأنها “شريك تجاري موثوق به”.

وأعرب عبداللهيان عن اعتقاده أن “توسيع التعاون المشترك يخدم مصلحة البلدين والمنطقة”.

من جانبه أكد الوزير الإماراتي عزم بلاده تطوير علاقاتها مع إيران.

المصدر
وكالات
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31 مايو، 2023
0 15 أقل من دقيقة

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