مساعد وزير الخارجية الكويتي يبحث مع مسؤولين أوروبيين سبل التعاون المشترك

أجرى مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي لقاءات مع عدد من المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي من بينها جهاز العمل الخارجي الأوروبي والمجلس الأوروبي.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى بلجيكا في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن السفير معرفي بحث مساء أمس الثلاثاء مجالات التعاون الثنائي ومناقشة عدد من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن التحضيرات الخاصة بالجولة الرابعة لاجتماعات كبار المسؤولين.

وأضاف البيان أن السفير معرفي التقى أيضا خلال زيارته إلى بروكسل كلا من مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي السفيرة هيلين لوغال والمستشار الخاص للسياسة الخارجية لرئيس المجلس الأوروبي سايمون موردو.

من جانبه أكد سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) نواف العنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الزيارة خرجت بنتائج إيجابية تصب في تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الزيارة إلى العاصمة بروكسل كثالث محطة ضمن الجولة الأوروبية لمساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا.