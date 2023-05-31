خمسة قتلى في قصف على منطقة لوغانسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو

اسفر قصف ليلي استهدف مزرعة دواجن في منطقة لوغانسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين، على ما ذكرت السلطات الروسية الأربعاء، متهمة الجيش الأوكراني بتنفيذ الضربة.

قال مركز المراقبة الروسي للوضع الأمني في منطقة لوغانسك على تلغرام “اوقع قصف لقرية كارباتي (الواقعة على بعد 35 كيلومترا غربي لوغانسك) نفذته مجموعات مسلحة أوكرانية (…) 24 ضحية – خمسة قتلى و 19 جريحاً”، مشيرا إلى أنه “وفقا للمعلومات الأولية تم تنفيذه بواسطة أنظمة هيمار” التي تقدمها الولايات المتحدة لكييف.