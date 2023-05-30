قتيل في روسيا جراء ضربة أوكرانية على مركز للنازحين

قتيل في روسيا جراء ضربة أوكرانية على مركز للنازحين

قُتل شخص وأصيب اثنان بجروح الثلاثاء، في قصف أوكراني على مركز للنازحين في منطقة بيلغورود الحدودية، بحسب ما أعلن الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف.

وقال غلادكوف على تلغرام “قصفت القوات المسلحة الأوكرانية بسلاح المدفعية مركزا للنازحين يضم مدنيين مسنين وأطفالا .. قتل حارس أمن وأصيب شخصان بجروح”.

وذكر أن الجريحين “في حالة خطيرة في العناية المركزة” مع “إصابات اخترقت بطن” أحدهما، بينما أصيب الآخر في الصدر.

وأرفق غلادكوف رسالته بصور لمبنى متضرر نوافذه محطمة، وخندق ناجم عن اصطدام قرب غرفة حارس الأمن، وبالغين وأطفال يتم إجلاؤهم في حافلات.

وتعرضت منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا مرارًا للقصف الأوكراني، فضلاً عن محاولات توغل جماعات مسلحة قادمة من أوكرانيا.

وازدادت التفجيرات والتوغلات في الأسابيع الأخيرة في حين تقول كييف إنها تحضّر لهجوم مضاد كبير يهدف إلى طرد القوات الروسية من الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا.

وتعرضت العاصمة الروسية موسكو فجر الثلاثاء لهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة، ما تسبب بأضرار طفيفة وإصابة شخصين، بحسب السلطات المحلية.