رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

رئيس الحكومة العراقية يقدم التهاني لأردغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا

30 مايو، 2023
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أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء أن العراق يتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة بين العراق وتركيا بعد إعادة انتخاب رجب طيب أردغان رئيسا لتركيا مرحلة تعاون وتطوير مستمرين للعلاقات بين البلدين.

وأشاد السوداني،خلال إتصال هاتفي مع الرئيس التركي لتقديم التهاني، “بحرص الشعب التركي على استمرار ممارسة الديمقراطية من خلال المشاركة في الانتخابات الأخيرة”.حسب بيان للحكومة العراقية. من جانبه، أكد الرئيس التركي الرغبة بالعمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين لما فيه خير الشعبين الصديقين.

المصدر
د ب أ
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30 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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