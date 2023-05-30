الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أمين “مجلس التعاون” يؤكد ضرورة دعم جهود الشعب اليمني لاستعادة استقرار بلاده وتنميته

30 مايو، 2023
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء ضرورة مواصلة بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن ودعم جهود الشعب اليمني نحو رسم خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار بلاده وتنميته.

وذكرت أمانة مجلس التعاون أن البديوي شدد على الدفع بالحل السلمي وإنهاء الصراع في اليمن وإيجاد أرضية قوية لإنطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة.

وأشار البيان إلى موقف مجلس التعاون الثابت إزاء دعم الشرعية في اليمن وإنهاء أزمته من خلال التوصل للحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن (2216).

وأشاد البديوي بحسب البيان بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية داخل المحافظات اليمنية بما يحقق تطلعات أبناء الشعب اليمني.

المصدر
وكالات
الوسوم
30 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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