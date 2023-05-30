قائد الجيش السوداني: سنقاتل حتى آخر جندي كي يعيش البلد بامان وسلام

قال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم الثلاثاء ان القوات المسلحة السودانية ستقاتل حتى آخر جندي “كي يعيش البلد بامان وسلام” مهددا باستخدام القوة المميتة في مواجهة قوات الدعم السريع حال عدم استجابتها لصوت العقل.

واضاف البرهان اثناء جولة على قواته ان “القوات المسلحة تخوض هذه المعركة نيابة عن شعبها” مؤكدا ان جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد ان بسطت سيطرتها على جميع انحاء البلاد.

وحول اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف اطلاق النار لمدة خمسة ايام قال البرهان ان “هذا الاتفاق تم لتسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين انهكتهم تعديات المتمردين”.

واعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بيان مشترك مساء امس اتفاقهما على تمديد اتفاق وقف اطلاق النار لمدة خمسة ايام على ان يحدثاه في ايام التمديد.

وقال الجانبان “لقد اتفقنا على تمديد فني لاتفاقية وقف اطلاق النار قصير الامد والترتيبات الانسانية لمدة خمسة ايام وتعهدنا بالدخول بحسن نية في مباحثات لتحديث الاتفاق على اساس الملاحظات التي وردت إلينا خلال فترة تطبيق الاتفاق”.

واشارا الى انهما بحاجة لمزيد من الوقت للتباحث بشأن شروط التحديث والاستعداد لتنفيذها.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وقعا في ال20 من مايو الجاري اتفاق وقف اطلاق نار قصير الامد بوساطة من السعودية واميركا.

ويشهد السودان منذ ال15 من ابريل الماضي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن اخرى سقط فيها عشرات القتلى والجرحى بعد ان تعثرت في الآونة الاخيرة المحادثات الرامية الى صياغة اتفاق سياسي نهائي يكون من بين بنوده دمج قوات الدعم السريع في الجيش في اطار زمني محدد ويمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية.