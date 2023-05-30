من عمليات تسجيل الطلبة

د. رواء الجارالله: استكمال جداول الطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي والبالغ عددهم 2985 طالبًا وطالبة

30 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

انطلقت اليوم عملية تسجيل الطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023/2022 والفصل الدراسي الأول 2024/2023 من خلال تقديم نموذج إلكتروني عن طريق نظام الطالب واستقبال الطلبة في صالة القبول والتسجيل بمدينة صباح السالم الجامعية في المبنى الإداري، والبالغ عددهم 2985 طالبًا وطالبة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي، وتستمر عملية التسجيل حتى تاريخ 2023/6/5.

وأشارت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.رواء الجارالله إلى أن هناك فريق عمل من العمادة يشرف على التسجيل، حيث تم استقبال عدد 340 طالبًا وطالبة في اليوم الأول، مبينة أن العمادة تطرح الشعب التي تحتاجها الكلية حسب طاقتها ووفقًا للضوابط واللوائح الجامعية.

المصدر
جامعة الكويت
الوسوم
30 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزارة التربية: امتحانات نهاية العام الدراسي تجري وفق الخطة لمنع أي ظاهرة سلبية

29 مايو، 2023

أكاديمية كويتية تحصل على براءة اختراع من “المكتب الامريكي” عن جهاز يخدم علاج الأسنان

25 مايو، 2023

وزير التربية: حريصون على توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلبة في أداء اختباراتهم

23 مايو، 2023

جامعة الكويت توقع اتفاقية مع جمعية البناء البشري لخدمة فئات الرعاية الاجتماعية

21 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى