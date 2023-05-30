د. رواء الجارالله: استكمال جداول الطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي والبالغ عددهم 2985 طالبًا وطالبة

انطلقت اليوم عملية تسجيل الطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023/2022 والفصل الدراسي الأول 2024/2023 من خلال تقديم نموذج إلكتروني عن طريق نظام الطالب واستقبال الطلبة في صالة القبول والتسجيل بمدينة صباح السالم الجامعية في المبنى الإداري، والبالغ عددهم 2985 طالبًا وطالبة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي، وتستمر عملية التسجيل حتى تاريخ 2023/6/5.

وأشارت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.رواء الجارالله إلى أن هناك فريق عمل من العمادة يشرف على التسجيل، حيث تم استقبال عدد 340 طالبًا وطالبة في اليوم الأول، مبينة أن العمادة تطرح الشعب التي تحتاجها الكلية حسب طاقتها ووفقًا للضوابط واللوائح الجامعية.