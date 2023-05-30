المؤسسة العامة للرعاية السكنية

“السكنية” تشكل لجانا للاستلام الابتدائي لأعمال بعض المباني العامة في المطلاع

30 مايو، 2023
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أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تشكيل لجان الاستلام الابتدائي لأعمال بعض المباني العامة الجاهزة للاستلام ضمن مشروع مدينة المطلاع السكنية.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن تشكيل اللجان ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية (N11) وأعمال خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية الرئيسي للضاحية (N11) بمشروع مدينة المطلاع السكنية.

وأضافت أنه من المقرر أن تقوم اللجان بمعاينة أعمال أربعة مبان منها محلات تجارية ومبنى البلدية ومبنى مسجد محلي ومبنى سكن الإمام والمؤذن التابع له ومبنى مركز اسعاف فرعي ومبنى البريد ومبنى الوحدة الاجتماعية ومبنى تنمية المجتمع ومبنى خدمة المواطن.

وأشارت إلى أن مواعيد خروج اللجان لمعاينة أعمال المباني المذكورة يبدأ غدا ويستمر حتى 14 يونيو المقبل في حين سترفع اللجان تقاريرها لمدير عام المؤسسة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

المصدر
كونا
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30 مايو، 2023
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