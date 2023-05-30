“الصحة”: التعامل مع 200 حالة بأمراض المخ والأعصاب لأطفال خدج وحديثي الولادة خلال 5 أشهر

أعلنت وزارة الصحة عن التعامل مع نحو 200 حالة في وحدة العناية المركزة بمستشفى الولادة لأمراض المخ والأعصاب للأطفال الخدج وحديثي الولادة وذلك خلال خمسة أشهر.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن قسم العناية الذي افتتح في ديسمبر 2022 يضم فريقا استشاريا خاصا بأمراض المخ والأعصاب للأطفال الخدج وحديثي الولادة وأطباء أطفال خدج وفريقا متكاملا من اختصاصيي العلاج بالعمل والعلاج الطبيعي وعلاج النطق والبلع.

ولفتت الى أن هناك العديد من الخدمات الطبية التي تقدمها لحماية الجهاز العصبي للأطفال الخدج وحديثي الولادة وبالأخص الأطفال شديدو الخداجة وحالات نقص الأكسجين أو الاختناق.

وأشارت الوزارة الى أن القسم يقوم بالتشخيص والعلاج والمتابعة لحالات نزيف المخ ونقص الاكسجين ونوبات التشنجات والعيوب الخلقية في المخ والجهاز العصبي إضافة إلى فحص النمو والتطور والجهاز العصبي وصحة المولود بشكل عام.