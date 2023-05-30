من الموقوفين

الداخلية: ضبط 27 فتاة يقمن بممارسة أعمال منافية للأداب العامة داخل شقق سكنية مقابل مبالغ مالية

30 مايو، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في إطار إستمرار متابعة ورصد كافة المظاهر الخارجة عن القانون والآداب العامة أن الجهود الأمنية المتواصلة وتكثيف التحريات لضبط الخارجين على القانون والمخالفين، وجهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة للمباحث الجنائية أسفرت عن ضبط (27) فتاة يقمن بممارسة أعمال منافية للأداب العامة داخل شقق سكنية مقابل مبالغ مالية في مناطق مختلفة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط (4) أشخاص بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة عن طريق حسابات مختلفة بعدد من مواقع التواصل الإجتماعي، وتم إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم

المصدر
وزارة الداخلية
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30 مايو، 2023
0 119 أقل من دقيقة

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