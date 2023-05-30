سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى البلاد

30 مايو، 2023
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احتفل في قصر بيان ظهر اليوم بتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أوراق اعتماد كل من السفير علاء الدين بن محمد نور سفيرا لماليزيا والسفير هوزيه المودوفار كابريرا الثالث سفيرا لجمهورية الفلبين والسفير الدكتور جورج سعيد زاميت سفيرا لجمهورية مالطا والسفير طاهر النضيف خاطر سفيرا لجمهورية تشاد والسفير فلاديمير جيلتوف سفيرا لروسيا الاتحادية وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.

المصدر
كونا
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30 مايو، 2023
0 28 أقل من دقيقة

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