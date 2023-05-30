وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

وزير الصحة يحيل 161 موظفا للتقاعد في 3 جهات حكومية

بواقع 96 موظفا في الصحة، و 40 في "هيئة الغذاء والتغذية"، و 25 في "الزارعة"

30 مايو، 2023
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رغبة في تجديد الدماء، وللمساهمة في تطوير العمل، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارات إحالة للتقاعد لعدد 161 موظفا في 3 جهات حكومية، شملت وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للزارعة والثروة السمكية، وذلك ممن تنطبق عليهم الضوابط المحددة الخاصة بهذا الشأن، بخصوص مدة الخدمة والعمر.

وشملت القرارات إحالة 40 موظفا في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، و 25 في الهيئة العامة للزارعة والثروة السمكية، و 96 في وزارة الصحة ، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة، ورغبة في ضخ دماء جديدة، والحرص على تطوير آليات العمل.

المصدر
وزارة الصحة
الوسوم
30 مايو، 2023
0 17 أقل من دقيقة

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