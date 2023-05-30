قوة الاطفاء ووزارة الدفاع والحرس الوطني الكويتي يزورون مركز التميز في جمهورية التشيك

وفد عسكري كويتي يزور مركز التميز للدفاع الكيميائي والبيولوجي في جمهورية التشيك

30 مايو، 2023
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زار وفد عسكري كويتي مركز التميز للدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي المشترك التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في جمورية التشيك لتعزيز بناء القدرات في مجال الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي بين الكويت والتشيك ومناقشة مشروع (Train the Trainer) الوطني.

وقالت قوة الإطفاء الكويتية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الوفد زار أيضا مقر وزارة الدفاع التشيكية إضافة إلى الزيارات الميدانية لعدد من المراكز والإدارات والمعاهد والمعارض المتخصصة.

وذكرت أنه شارك في الوفد الكويتي خلال الزيارة التي تمت في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري ممثلون عن كل من قوة الإطفاء العام ووزارة الدفاع والحرس الوطني.

المصدر
قوة الإطفاء
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30 مايو، 2023
0 69 أقل من دقيقة

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