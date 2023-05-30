سمو رئيس الوزراء يستقبل وزيرة الشؤون التي قدمت لسموه مدير الهيئة العامة لذوي الاعاقة ونائبه

سمو رئيس الوزراء يستقبل وزيرة الشؤون التي قدمت لسموه مدير الهيئة العامة لذوي الاعاقة ونائبه

استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي جاسم البغلي حيث قدمت لسموه المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة بيبي حمد العميري ونائب المدير العام للهيئة الدكتورة ناهد عبدالرزاق العتيقي وذلك بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أهمية تسهيل جميع معاملات المواطنين ذوي الإعاقة وتوفير كافة سبل الراحة لهم من خلال إنشاء مكاتب خاصة لاستقبالهم في وزارات الدولة لتذليل أي صعوبات تواجههم.

وأشار سموه إلى ضرورة تنسيق وزارة الشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه للتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتسخير كافة الإمكانات لتلبية متطلبات الاخوة والاخوات ذوي الإعاقة.