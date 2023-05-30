بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 6.81 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 6.81 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 81ر6 نقطة ليبلغ مستوى 99ر6839 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر179 مليون سهم عبر 10355 صفقة نقدية بقيمة 8ر51 مليون دينار (نحو 9ر156 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 06ر11 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5424 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 20ر0 في المئة من خلال تداول 6ر82 مليون سهم عبر 2978 صفقة نقدية بقيمة 4ر19 مليون دينار (نحو 7ر58 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 33ر13 نقطة ليبلغ مستوى 29ر7560 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 في المئة من خلال تداول 5ر96 مليون سهم عبر 7377 صفقة بقيمة 4ر32 مليون دينار (نحو 17ر98 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 16ر7 نقطة ليبلغ مستوى 24ر5356 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 5ر77 مليون سهم عبر 2386 صفقة نقدية بقيمة 19 مليون دينار (نحو 5ر57 مليون دولار).

وكانت شركات (الأنظمة) و(المساكن) و(بيان) و(أسمنت أبيض) الأكثر ارتفاعا أما شركات (تجاري) و(بيتك) و(خليج ب) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سينما) و(كميفك) و(نابيسكو) و(مواشي) الأكثر انخفاضا.