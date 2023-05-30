اللجنة المشتركة بين “البلدية” و”الداخلية” لانتخابات “أمة 2023” تنهي كافة الاستعدادات ليوم الاقتراع

اكد مدير عام بلدية الكويت بالوكالة المهندس سعود الدبوس الانتهاء من كافة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة ليوم الاقتراع والذي سيجري يوم الثلاثاء المقبل 6-6-2023 لانجاح العرس الديمقراطي تعزيزا لمكانة دولة الكويت الدولية في الديمقراطية بوجود مختلف وسائل الاعلام لتغطية انتخابات مجلس الامة 2023 .

وقال الدبوس عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية بأنه تم اعتماد خطة ميدانية متكاملة لضمان انسيابية حركة دخول وخروج المقترعين بالنسبة لمراكز الاقتراع بالتعاون مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ الخطة الموضوعة تنفيذا للأحكام الواردة في قانون انتخابات أعضاء مجلس الامة وقيام الجهات المعنية بالأعمال والمهام المنوطة بكل جهة.

واشار الى ان الاجتماع تم استعراض اجمالي عدد تراخيص المقار الانتخابية التي بلغت 128 مقر انتخابي فيما بلغت الاعلانات الانتخابية 81 اعلان انتخابي التي صدرت من قبل افرع بلدية الكويت في المحافظات الست منذ فتح باب طلبات التراخيص بتاريخ 5 مايو الجاري بالاضافة الى تشكيل فرق النظافة واشغالات الطرق في الدوائر الانتخابية الخمس للقيام بمتابعة اعمال التنظيف وتوزيع الحاويات في الاماكن المحيطة في مراكز الاقتراع واخلاء مواقف المدارس المخصصة لعملية الاقتراع من اي سيارات مهمله او معروضة للبيع والتعاون مع وزارة الداخلية بوضع الحواجز لهذه المواقف لتنظيم عمليه الدخول والخروج لحركة المرور .

وأضاف بأنه تم تخصيص منطقة امان امام مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 118 مدرسة وتضم 759 لجنة على مستوى الدوائر الخمس لتكون خالية لحفظ الامن من قبل رجال الشرطة الى جانب عدم اقامة اي اكشاك او اعلانات للمرشحين في المناطق المحيطة بمراكز الاقتراع بالإضافة الى منع تواجد الشاحنات في مواقف تلك المدارس وازالة اي مخالفه للقوانين المنظمة من قبل فرق البلدية المتواجدة على مدار 24 ساعة في اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع واثناءه وبعد عملية الاقتراع .

وأشار الى تواصل اعمال النظافة واشغالات الطرق بجميع اللجان من اعمال النظافة العامة للشوارع والارصفة المحيطة بالمقرات و غسيل للحاويات ورفع وحجز اي مخلفات او عوائق بما في ذلك اعمال النظافة الخارجية للمدارس المحددة كمراكز اقتراع بالاضافة الى ازالة السيارات والعربات المتنقلة لتسهيل دخول وخروج الناخبين الى مراكز الاقتراع .