الجيش اللبناني يعلن تحرير المواطن السعودي المخطوف

قال الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء إن مديرية المخابرات حررت مواطنا سعوديا خُطف في العاصمة بيروت يوم الأحد وألقت القبض على بعض المتورطين في خطفه.

وأضاف الجيش في بيان نشر على تويتر “تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف”.

وكانت السعودية أعلنت عودة سفيرها إلى لبنان في أبريل نيسان 2022 بعدما بدا أن العلاقات بين البلدين تتحسن في أعقاب تدهورها عام 2021 عندما استدعت المملكة ودول خليجية أخرى سفراءها من بيروت.

وكانت السعودية ودول الخليج من أكبر المانحين للبنان لكن العلاقات توترت لسنوات بسبب النفوذ المتزايد لجماعة حزب الله المدعومة من إيران.