مجلس الوزراء يعقد إجتماعه الأسبوعي

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 29 /5 /2023 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ أحمــد نــواف الأحمـد الصـبــاح ـ رئيـــس مجلـس الـوزراء، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء/ د. خالد علي محمد الفاضل بما يلي:



سعياً من مجلس الوزراء لتحقيق رؤيته وخططه الهادفة إلى زيادة قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية ، وخلق فرص جديدة للشباب الكويتي وتوفير مناخ محفز يشجع على الابتكار ويوفر بيئة عمل تنافسية تدعو الشباب على التوجه إلى العمل الحر وتسهل عليهم البدء بممارسة الأنشطة المرخصة ، قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية ، وزارة التجارة والصناعة ، والجهات ذات الصلة) لدراسة صرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المشاريع الحرة متناهية الصغر من كافة الجوانب القانونية والمالية ، وموافاة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه بالخطوات والإجراءات المناسبة التي تساهم وتشجع الشباب في الإنخراط بالعمل في القطاع الخاص.



وفي ضوء متابعة مجلس الوزراء لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم وتوفير الحوافز المناسبة لتكويت الوظائف في القطاع الخاص ، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تختص بتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية للعمل في وظائف مختلفة في الدولة .



واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة المعدل عن السنة المالية 2021 /2022، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو ولي العهد حفظه الله تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة .



ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي ضوء إعلان النتائج الرئاسية للجمهورية التركية الصديقة يوم أمس الأحد الموافق 28 /5 /2023 ، وأعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لفخامة الرئيس / رجب طيب أردوغان – رئيس الجمهورية التركية الصديقة بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية لفترة رئاسية ثالثة متمنياً لفخامته دوام التوفيق والسداد في كل ما من شأنه تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في للجمهورية التركية وشعبها الصديق .

المصدر مجلس الوزراء