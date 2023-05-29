“نزاهة”: إحالة إشرافيين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وآخرين إلى النيابة العامة

“نزاهة”: إحالة إشرافيين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وآخرين إلى النيابة العامة

أعلنت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) إحالة إشرافيين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وآخرين إلى النيابة العامة لارتكاب شبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام.

وأكدت (نزاهة) مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع التحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.

وثمنت نزاهة دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة بنفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم.