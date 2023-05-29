منتخب الكويت للموتوسيرف يحقق ذهبية وفضية في الجولة الأولى لبطولة العالم للاتحاد الدولي بألمانيا

حقق منتخب الكويت للموتوسيرف ممثلا بلاعبي نادي الرياضات البحرية ميداليتين (ذهبية) و(فضية) ضمن منافسات الجولة الأولى من لبطولة العالم للاتحاد الدولي (UIM) التي اختتمت منافساتها يوم أمس في ألمانيا.

وحصل كل من المتسابق حمد الحداد ميدالية ذهبية والمتسابق فارس رمضان فضية فئة (الناشئين).

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن الجولة الأولى التي انطلقت يوم أمس واستمرت يوما واحدا شهدت منافسات قوية بين 102 متسابقا مثلوا 32 دولة.

وأعرب الزنكي عن جزيل الشكر لكل من ساند ودعم المنتخب لاسيما الهيئة العامة للرياضة مشيرا إلى ان الجولة الثانية من البطولة ستكون في شهر يونيو المقبل في مدينة رودي بايطاليا.