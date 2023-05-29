وزارة التربية: امتحانات نهاية العام الدراسي تجري وفق الخطة لمنع أي ظاهرة سلبية

قالت وزارة التربية أن امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل بالمدارس المتوسطة والثانوية تجري وفق الخطة الموضوعة وهناك إجراءات إدارية مشددة لمنع أي ظاهرة سلبية قد تؤثر على سير الامتحانات أو نتائجها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن قيادي ومسؤولي الوزارة يتابعون سير اللجان على أرض الواقع بشكل يومي ويتم رفع تقارير مباشرة الى الوزير لمتابعة العملية عن كثب مع تطبيق صارم للوائح دون تهاون أو تراخ لمواجهة أي حالات فردية أو جماعية قد تعرقل سير عملية الامتحانات.

ولفت الوهيدة إلى أن إجراءات الوزارة في متابعة لجان الامتحانات منذ بدئها يوم 23 مايو الجاري لاقت ارتياحا كبيرا في الميدان التربوي من الطلبة والمعلمين للحد من الظواهر السلبية التي كانت تظهر سابقا إضافة إلى ردود الفعل الإيجابية من أولياء الأمور.

وافاد ان الوزارة حريصة على الخروج بنتائج امتحانات واقعية تعكس واقع الطلبة الحقيقي وتعطي كل طالب حقه من أجل المحافظة على جودة التعليم ومخرجاته.