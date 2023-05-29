بنك الخليج يرفع قيمة الجائزة الكبرى لحساب مليونير الدانة إلى مليوني دينار

في إطار حرصه على مكافأة عملائه، وبمناسبة مرور 25 عاماً على إطلاقها، أعلن بنك الخليج عن زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لسحب حساب مليونير الدانة عن عام 2023، من 1,500,000 د.ك. إلى 2,000,000 د.ك.، ليحافظ بذلك على مكانة الجائزة كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي على مستوى العالم.

وسيعلن بنك الخليج عن أول فائز بجائزة الـ 2,000,000 دينار كويتي، في الحفل السنوي الكبير لسحب مليونير الدانة الذي يقام في 18 يناير 2024، تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة آرنست آند يونغ. علماً أن الفرصة الأخيرة للإيداع والمشاركة في هذا السحب هي تاريخ 30 سبتمبر 2023.

وبهذا يتم تعديل جدول سحوبات حساب مليونير الدانة، الذي انطلق في عام 1998، ويتواصل للسنة الخامسة والعشرون على التوالي، ليشهد تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنوياً، ويكون السحب السنوي الكبير بقيمة 2,000,000 دينار كويتي والنصف سنوي بقيمة 1,000,000 دينار كويتي ورابحين في سحبين بقيمة 100,000 دينار كويتي لكل منهما، و10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1,000 دينار كويتي لكل منهم.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، محمد القطان: ” يأتي هذا القرار في إطار مساعي بنك الخليج المتواصلة على تشجيع ثقافة الادخار ومكافأة المدخرين، بسحوبات شهرية وربع ونصف سنوية وسنوية، تحفزهم على الحفاظ على عادة الادخار وتشجع الآخرين على اقتفاء أثرهم “.

وأضاف: حساب مليونير الدانة يعد من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب منوهاً إلى أن بنك الخليج كان قد أعلن عام 2023، مطلقاً العديد من الفعاليات والأنشطة لمواكبة توجهات بنك الكويت المركزي الرامية إلى تعزيز ثقافة الادخار في المجتمع.

وتابع: نعمل في بنك الخليج ضمن استراتيجية 2025 على توفير أفضل الخدمات والمنتجات لرفع مستوى رضا العملاء، من خلال إطلاق منتجات وخدمات تتسم بالتطور والسهولة والابتكار، تلبي متطلبات واحتياجات مختلف الفئات، بهدف ترسيخ مكانة بنك الخليج الريادية في الكويت كبنك المستقبل.

شروط المشاركة

يشار إلى أن حساب مليونير الدانة متاح للكويتيين والمقيمين، ويتعين على العملاء الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 د.ك لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيًا للدخول في سحوبات مليونير الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار كويتي في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار كويتي من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب مليونير الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، فيتأهلون للدخول تلقائياً إلى سحوبات الدانة.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص ربحهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

ويعد حساب مليونير الدانة هو أحد أقدم وأعرق حسابات التوفير في الكويت، وقد تم تصميمه لتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع، ولمكافأة المدخرين على التزامهم بالادخار بشكل منتظم. ولهذا نشجع الجميع على فتح حساب الدانة والادخار فيه والتمتع بجميع المزايا التي يقدمها لعملائه.”

مميزات عديدة

ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب مليونير الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت، الذي يحوِّل فرصك بالربح من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج. علماً أنه تمت إضافة كل فرص الربح لعملاء الدانة الحاليين من عام 2022 (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 0222) إلى سحوبات عام 2023، وفقاً للشروط والأحكام.

كما يوفر حساب مليونير الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعملائه منها خدمة “بطاقة الدانة للإيداع الحصري” التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة “الحاسبة” المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني (e-gulfbank.com/AlDanah) وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكِّن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للربح في سحوبات مليونير الدانة الشهرية وربع السنوية والسنوية.

وللمشاركة في سحوبات مليونير الدانة المقبلة، يتعين على العملاء الاحتفاظ بالرصيد المطلوب. ويمكن للعملاء زيارة أحد فروع بنك الخليج، أو التحويل المباشر عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت، كذلك بإمكان العملاء استخدام خدمة الـ “واتس آب” على الرقم 1805805 للاستفسار والتواصل الفوري مع ممثلي بنك الخليج، أو الاتصال بممركز خدمة العملاء على نفس الرقم للحصول على المساعدة. ويمكنهم أيضاً زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن الحساب وعن الرابحين.