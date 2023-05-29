نائب وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية موجهة لوزير الخارجية من نظيره التشيكي

إلتقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي اليوم الاثنين مع سفير جمهورية التشيك الصديقة لدى دولة الكويت ياروسلاف سير حيث قام بتسليم رسالة خطية موجهة إلى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح من وزير خارجية جمهورية التشيك الصديقة يان ليبافيسكي وذلك بمناسبة حلول الذكرى ال60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين إلى جانب بحث عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في كافة المجالات والأصعدة.

المصدر وزارة الخارجية