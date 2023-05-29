وزير الداخلية يوجه بمنح وسام الواجب العسكري لـ872 عسكريا في قوة الإطفاء

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بالعمل على اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة بمنح 872 عسكريا في قوة الإطفاء العام من ضباط وضباط الصف وسام الواجب العسكري من مختلف الدرجات بعد استيفائهم شروط وضوابط الاستحقاق المقررة في هذا الشأن.

وقالت القوة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن توجيهات الشيخ طلال الخالد تأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسة بشأن أبنائها من منتسبي قوة الإطفاء العام وحرصا منها على تحقيق العدل والمساواة فيما بينهم من خلال منحهم حقوقهم كاملة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.