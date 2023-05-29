النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

وزير الداخلية يوجه بمنح وسام الواجب العسكري لـ872 عسكريا في قوة الإطفاء

29 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بالعمل على اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة بمنح 872 عسكريا في قوة الإطفاء العام من ضباط وضباط الصف وسام الواجب العسكري من مختلف الدرجات بعد استيفائهم شروط وضوابط الاستحقاق المقررة في هذا الشأن.

وقالت القوة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن توجيهات الشيخ طلال الخالد تأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسة بشأن أبنائها من منتسبي قوة الإطفاء العام وحرصا منها على تحقيق العدل والمساواة فيما بينهم من خلال منحهم حقوقهم كاملة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.

المصدر
كونا
الوسوم
29 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“شؤون القصر” والعدل تبحثان افتتاح مكتب للتسجيل العقاري بالهيئة لتسهيل إجراءات المشمولين برعايتها

29 مايو، 2023

إقلاع الطائرة الـ13 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية

29 مايو، 2023

إمبراطور اليابان: علاقاتنا مع الكويت متينة ومبنية على الثقة المشتركة

29 مايو، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس نيبال بالعيد الوطني لبلاده

29 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى