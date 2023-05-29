إقلاع الطائرة الـ13 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية

إقلاع الطائرة الـ13 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان الشقيق تعد ال13 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك تحمل 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والخيام.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن الكويت مازالت تواصل إرسال المعونات وطائرات الإغاثة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة السودانية.

وأضاف الزيد أن الجمعية ساهمت في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والغذاء والخيام للنازحين السودانيين بشكل عاجل وبالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني للعمل على توزيعها.

وأوضح أن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وضمن الدور الإنساني الذي تؤديه دولة الكويت في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية.

وبين الزيد أن حملة (أغيثوا السودان) عبر الموقع الإلكتروني للهلال الأحمر الكويتي تهدف إلى مساندة الأشقاء في السودان في محنتهم والحد من تدور الأوضاع الإنسانية وتخفيف معاناتهم عبر توفير مستلزمات الحياة لهم.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.