“شؤون القصر” والعدل تبحثان افتتاح مكتب للتسجيل العقاري بالهيئة لتسهيل إجراءات المشمولين برعايتها

بحث المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر بالتكليف حمد البرجس مع وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالتكليف وليد الغانم التعاون المشترك لتسهيل إنجاز معاملات المشمولين برعاية الهيئة ومن ذلك افتتاح مكتب للتسجيل العقاري والتوثيق فيها.

وقال البرجس في تصريح صحفي اليوم الاثنين عقب اللقاء إن التعاون المشترك سيكون من خلال مشروع الربط الإلكتروني وافتتاح مكتب للتسجيل العقاري والتوثيق في مقر هيئة شؤون القصر يتبع وزارة العدل.

وأكد حرص الهيئة على تعزيز الشراكة في تقديم الخدمات مع الجهات ذات الصلة بعملها والتنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني و تكثيف جهود تعزيز الشراكة المؤسسية.

من جانبه قال الغانم إن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل حريص على تلبية طلب هيئة شؤون القصر بافتتاح مكتب لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق لتقديم خدمات القطاع بإدارتيه التسجيل العقاري والتوثيق للمشمولين برعايتها.

وذكر الغانم أن خدمات المكتب تشمل استخراج الشهادات العقارية وتوثيق الوكالات والإقرارات وعقود الشركات واستخراج صورة طبق الأصل من المحررات الموثقة واستخراج الشهادات العقارية من المحررات المصدق عليها إضافة إلى الاستعلام عن وكالات المراجعين واستخراج نسخ عنها وإدخال الوكالات القديمة على النظام.