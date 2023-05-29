إمبراطور اليابان: علاقاتنا مع الكويت متينة ومبنية على الثقة المشتركة

أشاد امبراطور اليابان ناروهيتو بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط الكويت واليابان مؤكدا أنها علاقات مبنية على الثقة المشتركة.

وقالت سفارة دولة الكويت لدى اليابان في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن ذلك جاء خلال حوار دار بين إمبراطور اليابان وسفير دولة الكويت لدى اليابان سامي الزمانان خلال مشاركته في حفل خاص أقامه الإمبراطور في القصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو بحضور إمبراطورة اليابان ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي والأسرة الإمبراطورية الى جانب كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي المعتمد لدى اليابان.

واشار إمبراطور اليابان الى زيارته دولة الكويت في عام 1995 عندما كان وليا للعهد وما أسفرت عنه من نتائج جيدة قائلا إن “الزيارة تركت لدي إنطباعا فريدا عن الشعب الكويتي ومشاعر الصداقة التي يكنها للشعب الياباني”.

وحمل إمبراطور اليابان السفير الكويتي تحياته وتمنياته الصادقة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظمهما الله ورعاهما.

ولفت الى أهمية الزيارة التي قام بها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لليابان في شهر مارس عام 2012 ودورها في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين قائلا “إن هذه الزيارة لها مكانة خاصة لدى الأسرة الإمبراطورية”.

وعلى هامش الحفل أجرى السفير الكويتي محادثات مع رئيس وزراء اليابان ووزير الخارجية اللذين أكدا عمق العلاقات الكويتية – اليابانية والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

بدوره أشاد السفير الزمانان بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط الكويت واليابان وما شهدته من نمو مستمر منذ تأسيسها في عام 1961 استنادا الى ما يربطهما من قيم إنسانية مشتركة.

واكد حرص الكويت على تعزيز التعاون مع اليابان والارتقاء بالعلاقة الثنائية الى آفاق رحب تجسيدا للرؤية الطموحة التي رسمتها القيادة الكويتية لتحقيق آمال وتطلعات الشعبين الصديقين.