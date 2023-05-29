استشهاد فلسطيني واصابة سبعة اخرين برصاص الاحتلال في مدينة جنين

استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها فجر اليوم الاثنين خلال عدوان قوات الاحتلال على مدنية (جنين) والذي اسفر عن إصابة سبعة اخرين بالرصاص الحي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان الشهيد اشرف إبراهيم 37 عاما كان قد أصيب صباح اليوم برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن والثانية في الصدر ونقل الى المستشفى في حالة حرجة واعلن عن استشهاده.

وذكرت مصادر محلية ان الشهيد هو اسير محرر ويعمل ضابطا في جهاز المخابرات الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في المدينة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها ودارت مواجهات مع عشرات الشبان الذين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة وردت بإطلاق الرصاص الحي ما أدى الى إصابة سبعة بالرصاص الحي في الأطراف السفلية.