العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مستقبلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة

الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس التركي أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية

28 مايو، 2023
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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك سلمان في برقية تهنئة: “بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية، التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

وفي ذات الوقت بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ببرقية مماثلة، هنأ خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

وقال ولي العهد: “بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي”.

المصدر
وكالات
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28 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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