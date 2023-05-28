“الكهرباء والماء” تطلق حملة وطنية لترشيد الاستهلاك تحت شعار “وفر”

أطلقت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم الحملة الوطنية لتوفير الكهرباء والماء تحت شعار (وفر) والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك والمحافظة على موارد البلاد الحيوية.

وقالت وكيلة الوزارة بالتكليف مها العسعوسي في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن الوزارة دشنت الحملة بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والماء باعتبارهما الركيزة الأساسية للحياة في البلاد إذ أن سياسة الترشيد تتضافر فيها كافة الجهود الحكومية المعنية والجمعيات المهنية لتسخير كل الإمكانات والقدرات في سبيل ترشيد الاستهلاك.

وأوضحت العسعوسي أن الحملة تركز على توعية العملاء من خلال تغيير بعض العادات اليومية والسلوكيات للحد من استهلاك الكهرباء والماء وذلك عن طريق تعريفهم بمواطن الهدر في الاستهلاك وكيفية تفاديها والآثار الايجابية التي سيحققها العملاء عند اتباع الإرشادات التي تتضمنها الحملة.

وأضافت أن الحملة ستقوم بمتابعة الإجراءات المتبعة في جميع جهات الدولة العامة والخاصة للوصول للاستهلاك الأمثل عبر فريق تنفيذي يقوم بزيارة الجهات وتزويدهم بالإرشادات المطلوبة ومتابعة تطبيقها إلى جانب التركيز على النشء باعتبارهم يمثلون مستقبل الوطن.

ودعت العسعوسي عملاء الوزارة إلى ضرورة تقليل الهدر للحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة واستغلالها بعيدا عن الاسراف بما يخفف من كلفة الأعباء المادية التي تترتب على الاستهلاك الزائد عن الحاجة.

ولفتت الى أن الوزارة ستقوم بالترويج لحملتها عبر حساباتها الالكترونية وعلى منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.